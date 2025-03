Sócio agride professor de dança no Clube Campestre

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite da última quarta-feira (12/02), por volta das 20:30h, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionada via Centro de Operações para atendimento a uma vítima de agressão física, do sexo masculino, de 42 anos, no interior da Academia do Clube Campestre.

Chegando ao local, a equipe encontrou a vítima em decúbito dorsal, consciente, porém desorientada (escala de coma de Glasgow 11). O homem queixava-se de fortes dores na cabeça (região da nuca) e nas costelas (lado esquerdo), sem evidências de fraturas expostas.

Imediatamente, foi realizada a avaliação primária da vítima, com garantias de permeabilidade das vias aéreas, respiração e circulação, além do controle dos sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de O2). Em seguida, foi realizada uma avaliação secundária para descartar outras lesões ocultas.

Após o atendimento inicial, o paciente foi orientado sobre a necessidade de avaliação médica hospitalar e encaminhado para o Hospital Bom Pastor, sendo transportado de maneira segura em prancha longa e com colar cervical pela Unidade de Resgate (UR).

O local da ocorrência permaneceu sob a responsabilidade da administração do Clube Campestre e das autoridades competentes. A Polícia Militar foi acionada para providências cabíveis.

Fonte: Corpo de Bombeiros