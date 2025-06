Sistema Fecomércio oferece mais de 400 vagas em cursos gratuitos em Varginha

Formações nas áreas de gestão, comércio, saúde, beleza, tecnologia e gastronomia estão com inscrições abertas

Foto: Senac Varginha/Divulgação

O Senac em Varginha, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, está com inscrições abertas para mais de 400 vagas gratuitas em cursos técnicos e ágeis , com início nos meses de julho e agosto. As oportunidades são ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e do Senac+, com foco em atender às demandas do mercado regional e capacitar profissionais em áreas estratégicas como gestão, comércio, saúde, beleza, tecnologia e gastronomia.

A área de gestão e comércio é a mais contemplada entre os cursos ofertados, reunindo uma variedade de formações voltadas ao atendimento ao cliente, vendas, liderança, vitrinismo e comportamento do consumidor. As capacitações têm como objetivo atender às demandas do mercado varejista, fortalecer o empreendedorismo local e preparar profissionais para atuar em ambientes competitivos. Confira os cursos:

Finanças Pessoais

Técnico em Administração

Empreendedorismo e Negócios Inovadores

Aspectos Legais do Atendimento ao Cliente

Inteligência Emocional em Vendas

Análise de Perfil do Consumidor: O que seu cliente deseja

Técnicas de Prevenção de Perdas no Varejo, Atacarejo e Atacado

Metodologia Ágil

Técnicas Básicas de Vitrine

Liderança com Foco em Resultados

Na área de gastronomia, os cursos ofertados visam tanto o aprimoramento de profissionais quanto o incentivo ao empreendedorismo culinário:

Quitandas Tradicionais Mineiras

Primeiros Passos na Culinária

Preparo de Carnes e Acompanhamentos

Técnicas de Atendimento em Lanchonete

Preparo de Molhos e Derivados Quentes e Frios

Em saúde, beleza e bem-estar, estão disponíveis:

Técnico em Estética

Cabeleireiro Intensivo

Técnico em Nutrição e Dietética

Técnico em Segurança do Trabalho

Já os cursos voltados à área de tecnologia e comunicação incluem:

Informática Básica – Sistemas Operacionais e MS Office

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos

Para quem deseja desenvolver competências interpessoais e de comunicação, há ainda:

Habilidades Socioemocionais

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Senac em Varginha, localizado na Rua Mariana Figueiredo, 401, Vila Adelaide. Os interessados devem apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Menores de idade precisam estar acompanhados pelos responsáveis legais.

Para mais informações, o Senac disponibiliza atendimento pelo telefone (35) 2105-5700 ou pelo WhatsApp estadual (31) 3057-8600.

Sobre a Fecomércio MG e o Senac em Varginha

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, abrangendo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o governo e a sociedade, há 86 anos. Outra importante atribuição da entidade é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários(as), empresários(as) e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

O Senac em Varginha é referência em ensino e qualificação profissional na região e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos ágeis, Aprendizagem Comercial e MBA. Presente na cidade há mais de 20 anos, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, dispõe de uma infraestrutura renovada e acessível e conta com laboratórios de informática, saúde, biblioteca e salão de beleza pedagógico, todos bem equipados e atualizados, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

A Fecomércio MG também trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, para defender os interesses do setor nos âmbitos municipal, estadual e federal. Com 86 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida de cidadãos e cidadãs e impulsionar a economia mineira.

Serviço: Cursos gratuitos no Senac em Varginha

Inscrições: Senac em Varginha, Rua Mariana Figueiredo, 401 – Vila Adelaide

Informações: (35) 2105-5700

