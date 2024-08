Sistema Faemg Senar realiza treinamento para melhoria contínua do ATeG Café + Forte em Varginha

A previsão é de que o treinamento chegue a todos os técnicos do ATeG Café + Forte de Minas Gerais.

Foto: Sistema Faemg Senar

Mais de 80 técnicos de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Café + Forte, do Sistema Faemg Senar, participaram de um treinamento intensivo em Varginha em parceria com a Ihara. Na capacitação, estiveram as mais recentes tecnologias e práticas para melhorar a sustentabilidade e a produtividade nas lavouras de café. Com o conhecimento em dia, o atendimento ao produtor rural melhora de forma contínua.

O gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, destacou que a capacitação é fundamental para garantir que os técnicos estejam sempre atualizados com as melhores práticas e tecnologias disponíveis. “Assim vamos atender melhor o produtor rural. Contar com parcerias como a da Ihara proporciona um enorme ganho de conhecimento e profissionalização para todo o time”, explicou.

A previsão é de que o treinamento chegue a todos os técnicos do ATeG Café + Forte de Minas Gerais. “Nosso objetivo é proporcionar aos técnicos o acesso às informações advindas de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos. Estamos em constante melhoria e, em breve, apresentaremos um novo formato de capacitações técnicas”, explicou o consultor master do ATeG Café+Forte, Henrique Frederico Santos.

Esforço conjunto

O engenheiro agrônomo e administrador técnico de vendas da Ihara, Marcos Silveira, explicou que a iniciativa surgiu de um objetivo comum entre o Sistema e a Ihara: atender o cafeicultor e proporcionar a ele o tripé de sustentabilidade: econômica, ambiental e social.

“Neste treinamento, estamos focando principalmente na sustentabilidade econômica, entregando mais tecnologia aos técnicos por meio desta formação. Eles, por sua vez, irão repassar esse conhecimento aos produtores, permitindo que alcancem melhores resultados”, enfatizou.

Temas de destaque

O treinamento foi dividido em duas turmas para melhor aproveitamento dos conteúdos e interação dos participantes. No primeiro dia, representantes da Ihara explicaram sobre fungicidas e controle de doenças, seguidas por instruções sobre inseticidas e controle de pragas, além de herbicidas e controle de plantas daninhas.

Já no segundo dia, o consultor master do ATeG Café+Forte mostrou as consequências e teorias climáticas, especialmente em função da seca e do calor excessivo. Avaliando os impactos da seca nas lavouras, foram apresentadas medidas para atenuar problemas futuros. Após o treinamento, os técnicos visitaram propriedades rurais para observar, na prática, as evoluções de cada uma.

Fonte: Sistema Faemg Senar