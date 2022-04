Sistema de Ensino Opet realiza avaliação diagnóstica na rede municipal de Varginha

Com o INdica, o município terá acesso a diagnósticos que abrangem o nível de proficiência dos estudantes, das turmas, das escolas e da rede municipal de ensino como um todo. A partir daí, será construído um plano para fortalecer a educação municipal.

Foram realizadas nas Escolas Municipais de Varginha por meio da Editora Opet a aplicação do Programa InDica de Gestão da Educação, que são avaliações de Língua Portuguesa e Matemática para todos os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) da rede municipal de ensino.

Uma etapa essencial, que vai gerar os dados necessários às próximas etapas da avaliação. Elas incluem a tabulação dos dados, a análise dos resultados, a construção de um diagnóstico e de um plano de ação para fortalecer a educação. Com o INdica, o município terá acesso a diagnósticos que abrangem o nível de proficiência dos estudantes, das turmas, das escolas e da rede municipal de ensino como um todo. A partir daí, será construído um plano para fortalecer a educação municipal.

“Nos últimos meses, conversamos muito com os gestores de Varginha para chegar a uma avaliação que abrangesse o horizonte de informações que eles desejam obter. Nesta semana, com a aplicação das avaliações em todas as escolas do município, estamos dando um passo muito importante”, explica Silneia Chiquetto, coordenadora do programa InDica. “Fomos muito bem acolhidos e percebemos a seriedade com que a aplicação das provas foi realizada pela equipe da secretaria municipal de Educação.”

Para a Secretária Municipal de Educação, interina Juliana de Paula Mendonça, “ O monitoramento do processo educacional proporcionará o balizamento do ensino, através do mapeamento do nível de aprendizagem dos estudantes, garantindo a intervenção pedagógica necessária a cada um deles, visto que estamos retornando de um ciclo pandêmico onde houve grande lacuna na aprendizagem.”

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha