SINDVAR realizou 2ª Confraria do Empresário em Varginha

O evento foi dedicado ao empresário do Comércio Varejista de Varginha, para somar aprendizado, relacionamento, networking, além de degustar o que há de melhor na culinária mineira.

Foto: ACIV

Na noite da última quinta-feira (26), o Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais (CCCMG), em Varginha, realizou a 2ª Confraria do Empresário, promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Varginha (SINDVAR). O presidente da ACIV, Abrasel no Sul de Minas e SEHAV, André Yuki e a diretora executiva da Abrasel no Sul de Minas, Ana Luísa Alves, participaram do evento.

A ação também contou com a presença da supervisora de gestão de pessoas do grupo Porto Seco Sul de Minas, Mirian Alves, que falou sobre “Desafios e soluções para escassez de mão de obra no cenário atual – capacitação, retenção e fidelização”.

Foram apresentados ainda, dados do Sesc Mesa Brasil do Sul de Minas, além do Senac e Sesc de Varginha. Por fim, o professor e chef de gastronomia do Senac, Afrânio Galdino, preparou um delicioso feijão tropeiro em um momento de networking, aprendizado e relacionamento.

Fonte: ACIV