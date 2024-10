Sinalização da rotatória na Avenida dos expedicionários é finalizada

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha informa que já está sendo finalizada a sinalização da Rotatória que foi construída na Avenida dos expedicionários, nas proximidades do Ginásio do Marcão, e que, até o final da tarde dessa segunda-feira, 30, serão liberadas a rotatória e a Avenida José Gomes de Oliveira, no complexo viário próximo ao mercado do Produtor, que vai interligar o trânsito aos bairros daquela região.

Lembrando que, na quinta-feira, 26, foi liberada a rotatória do Mercado do Produtor, que colocou fim a sinalização semafórica, fazendo com que o trânsito centro/bairro e bairro/centro flua com tranquilidade naquela região, oferecendo mais segurança para motoristas e pedestres.

Diante da mudança solicita-se a todos, motoristas e pedestres, que redobrem a atenção nessa região.

A Prefeitura lembra, ainda, que todo o trecho foi iluminado com Luminárias lá de LED e receberá câmeras de segurança com reconhecimento fácil.

Fonte: Prefeitura de Varginha