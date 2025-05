Simulado de acidente mobiliza equipes de emergência em Varginha

Os Bombeiros foram treinados em situações de acidente com múltiplas vítimas e produtos perigosos

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (14/05), por volta das 10h, foi realizado um simulado de Acidente com Múltiplas Vítimas e Vazamento de Produtos Perigosos na Avenida Princesa do Sul, em Varginha (MG). A ação envolveu diversos órgãos de emergência e teve como objetivo preparar as equipes para ocorrências reais que envolvam grande complexidade.

A operação foi coordenada pela concessionária EPR Vias do Café em parceria com a empresa Ambipar Response, com participação ativa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (9º BBM), CISSUL/SAMU Varginha e Polícia Militar Rodoviária.

Durante o simulado, dez vítimas foram posicionadas em veículos “acidentados”, em um ambiente controlado que buscava reproduzir com fidelidade uma cena real. Os “feridos” foram interpretados por estudantes do curso técnico de enfermagem da Escola Impacto, que colaboraram para o realismo do treinamento.

Foram 10 vítimas no total, classificadas em três níveis:

Gravemente feridas

Com ferimentos moderados

Ilesas

As equipes realizaram, na prática, procedimentos essenciais como:

Triagem de vítimas

Atendimento pré-hospitalar

Resgate e remoção

Estiveram presentes representantes das corporações envolvidas, além de autoridades civis e militares, comando do 9° BBM, gerência da EPR Vias do Café e representantes da Ambipar, além de público convidado.

O exercício faz parte das ações do Maio Amarelo, mês de conscientização para a segurança no trânsito, reforçando a importância da prevenção, da integração entre instituições e da resposta rápida em situações de emergência.

Treinamentos como este são fundamentais para garantir a eficiência do atendimento em acidentes reais e salvar vidas nas rodovias mineiras.

Fonte: Corpo de Bombeiros