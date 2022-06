Sicoob Credivar assina convênio com Sistema FAEMG

Estiveram presentes o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credivar, José Pedro Garcia Reis, o diretor administrativo, Ricardo Campos Borges e o Engenheiro Agrônomo, Jairo Márcio Faria.

Durante os Dias de Campo da Fundação Procafé, realizado em Varginha nos dias 01 e 2 de junho, o Sicoob Credivar, realizou em seu estande, na manhã do dia primeiro, a assinatura de um convênio com o Sistema FAEMG, reafirmando a parceria entra as duas instituições, para abertura de mais grupos do Programa ATeG Café+Forte na região.

Para a assinatura do convênio estiverem presentes o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credivar, José Pedro Garcia Reis, o diretor administrativo, Ricardo Campos Borges e o Engenheiro Agrônomo, Jairo Márcio Faria. Representando o Sistema FAEMG estiveram presentes o presidente do Sistema FAEMG, Antônio de Salvo, o superintendente do SENAR MINAS, Christiano Nascif, e o gerente regional do Sistema FAEMG em Lavras, Rodrigo Ferreira.

O responsável pelo setor de agronegócios do Sicoob Credivar, Jairo Márcio Faria, conta que o ‘namoro’ com o ATeG é antigo. “Sabemos da importância destes programas para apoio ao produtor e já temos uma ótima experiência participando do programa ATeG Balde Cheio. Desta forma, temos absoluta convicção de que esta parceria trará muitos benefícios para os nossos associados e nossa Cooperativa”.

O gerente regional do Sistema FAEMG em Lavras, Rodrigo Ferreira, diz que “o momento é oportuno para reafirmar a preocupação e compromisso que ambas as instituições possuem em atender uma demanda de alta relevância nas atividades, a gestão. Com esta parceria, levaremos um atendimento personalizado para cada produtor, auxiliando no planejamento da atividade desenvolvida na propriedade, alinhado com seu objetivo. O resultado será produtores com maior capacidade de gerenciar suas empresas, contribuindo para o aumento da competitividade no mercado e a permanência do homem no campo”.

Confira como foi a assinatura através da reportagem do programa Balanço do Campo, da Rede Mais: https://www.youtube.com/watch?v=uxqhjzWdfC0

Sobre o Programa de Assistência Técnica e Gerancial – ATeG

Criado em 2013 pelo SENAR Nacional, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do SENAR teve início em Minas Gerais em 2016 e leva aos produtores rurais assistência em gestão da propriedade e técnicas de produção de forma mensal, com duração de 4h.

O ATeG é direcionado a pequenos e médios produtores que nunca receberam assistência técnica e gerencial regular. O acompanhamento oferecido tem duração de dois a quatro anos. As ações cobrem as principais cadeias do agronegócio de Minas Gerais.

A metodologia é aplicada em seis etapas: diagnóstico produtivo individualizado, planejamento estratégico, adequação tecnológica, gestão capacitação profissional complementar, avaliação sistemática dos resultados, bonificação/meritocracia com visitas mensais do técnico de campo.

*Com informações Assessoria Sistema Faemg