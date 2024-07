Show infantil “Meu Malvado Favorito” é acontece neste domingo, no Via Café Shopping Center

O show musical promete encantar a criançada que é fã dos personagens mais amados e engraçados do mundo imaginário.

Foto: Divulgação/Via Café Garden Shopping

O show Meu Malvado Favorito é a grande atração infantil deste domingo, dia 28 de julho, no Via Café Shopping Center. O show musical promete encantar a criançada que é fã dos personagens mais amados e engraçados do mundo imaginário. O evento é gratuito e ocorrerá, às 16h, no estacionamento. Ao final da apresentação, todos os presentes poderão tirar fotos com os personagens em suas próprias câmeras fotográficas.

Alegria, animação, aventura e muita traquinagem serão as atrações desse esperado show. Com ambientação inspirada cidade dos Minions, como na história original, a apresentação conta com Gru, o vilão mais amado do mundo, e os seus pequenos ajudantes Kevin, Stuart, Bob e Otto, que têm a missão de aterrorizar todos os inimigos.

A bagunça se torna completa com a presença do Professor Maluco, que fica enlouquecido com toda a bagunça dos Minions. Juntos, e embalados por muita música e diversão, o grupo viverá várias aventuras especiais e, claro, muito engraçadas. Neste espetáculo os personagens vão cantar, dançar e interagir com a plateia. “Neste fim de semana de férias, trouxemos essa atração super esperada e divertida que, certamente, vai encantar a criançada e os adultos. Contamos com a presença de todas as famílias para esse momento especial”, afirma a coordenadora de Marketing, Priscila Pompeu.

4º Encontro de Patinadores

No sábado (27/7), às 8h, no estacionamento superior do shopping, será realizado o 4º Encontro de Patinadores promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel). A atividade é aberta ao público e terá a participação de cerca de 400 patinadores de diversas cidades brasileiras, como Manaus, Belém, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e do Sul de Minas. O evento contará também com a presença do tricampeão brasileiro, bicampeão sul-americano e vice-campeão mundial de 2022, Danilo Senna, que fará apresentação de muitas manobras. O encontro terá, ainda, passeios, aulas e muita troca de experiências sobre a modalidade que é uma sensação.

Fonte: Assessoria de Impressa Via Café Garden Shopping