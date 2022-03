Show é suspenso e bar interditado após descumprirem medidas sanitárias à Covid-19 durante o Carnaval, em Varginha

Segundo a prefeitura, as equipes de fiscalização depararam-se com estabelecimentos infringindo diversos itens do protocolo sanitário COVID, principalmente, quanto a aglomeração de pessoas.

Dois estabelecimentos foram interditados pelo Setor de Vigilância Sanitária com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal por descumprimento de Protocolos Sanitários nesta segunda-feira de Carnaval, segundo a prefeitura.

Um dos eventos tratava-se de um baile de Carnaval com show de Pagode no Varginha Tênis Clube (VTC). No local foram evidenciadas: aglomeração de pessoas (na entrada e interior do evento); falta de distanciamento entre os frequentadores; pista de dança sem testagem prévia; não utilização de máscaras, inclusive pelos colaboradores.

O segundo estabelecimento, um bar, localizado no bairro Sion, também foi interditado por não cumprir as medidas estabelecidas nos protocolos sanitários, principalmente com relação a aglomeração de pessoas provocada pela apresentação musical.

Os dois estabelecimentos responderão pelo fato em processo administrativo sanitário.

“A prefeitura, através do Setor de Vigilância Sanitária, reforça que o empenho do comércio e da comunidade são fundamentais para o enfrentamento da COVID-19, por isso novamente reitera a importância da adoção das medidas de prevenção como evitar aglomerações mantendo distanciamento social, usar máscara e higienizar as mãos e superfícies” – disse a prefeitura em comunicado.

As denúncias podem ser realizadas através do Disk Denúncia.