Setor de pediatria é liberado no Hospital Bom Pastor, diz prefeitura de Varginha

Segundo a administração municipal, a liberação aconteceu no último dia 1º. Vale ressaltar que, até a data, a área estava interditada pela Superintendência Regional de Saúde através da Vigilância Sanitária.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Prefeitura de Varginha informou nesta terça-feira (4), que já está liberada a linha de cuidados na área da pediatria no Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor. Segundo a administração municipal, a liberação aconteceu no último dia 1º. Vale ressaltar que, até a data, a área estava interditada pela Superintendência Regional de Saúde através da Vigilância Sanitária.

“Visando o melhor atendimento da população em geral, serão realizados atendimentos de urgências e emergências com ênfase em trauma, ou seja, casos de lesão inesperada, como acidentes de trânsito, acidentes domésticos, lesões da prática de esportes, quedas, ferimentos, entre outras” – explicou a prefeitura.

Ainda conforme a administração municipal, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segue com atendimento à população, inclusive na área infantil, como já era feito anteriormente.