SES-MG participa do Simpósio Brasileiro de Doenças Negligenciadas realizado pela UFLA

Foto: SES-MG

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha, participou do V Simpósio Brasileiro de Doenças Negligenciadas (SBDN) e I World Symposium on Neglected Diseases (I WSND) realizado pela Universidade Federal de Lavras (UFLA).

O evento aconteceu no salão de convenções da UFLA, em Lavras, de 23 a 25/5 e foi organizado pela universidade em parceria com pesquisadores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do Instituto de Pesquisa René Rachou (Fiocruz), da Universidad Autónoma de Madrid, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidad Cooperativa de Colombia.

Da SRS Varginha participaram o coordenador de Vigilância em Saúde, Demétrio Junqueira; a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Monique Borsato Silva Filardi; a referência técnica de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Lilian Valladão; e a referência técnica de Hanseníase e Vigilância do Óbito, Renata Siqueira Julio.

Monique Borsato e Renata Siqueira também expuseram, no dia 25/5, o trabalho de pesquisa “Prevalência de hanseníase na macrorregião de Saúde Sul do estado de Minas Gerais entre os anos de 2007 e 2022”.

Renata Siqueira explicou que o estudo evidenciou uma alta proporção de casos de hanseníase com deficiências físicas no momento do diagnóstico, o que demanda esforços significativos para a detecção precoce da doença. “É importante ressaltar que a hanseníase ainda é associada a um forte estigma e discriminação e que o diagnóstico e tratamento oportunos podem prevenir incapacidades, assegurando uma melhor qualidade de vida para os pacientes”.

O tema da edição 2024 do simpósio foi “Reflexões Impostas a partir da Pandemia de covid-19”, visando promover discussões sobre doenças negligenciadas, incluindo as populações negligenciadas. Foram apresentadas pesquisas de especialistas do Brasil, Portugal, Espanha e Colômbia, além de representantes do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

“As doenças negligenciadas têm relação direta com a desigualdade no acesso e efetivação do direito à saúde, afetando, sobretudo, as pessoas economicamente mais vulneráveis, incapacitando-as e alijando-as do direito de usufruírem de uma condição de saúde plena. Dessa forma, por sua relevância, tornam-se fundamentais temas de debate e pesquisa, devendo ocupar lugar de destaque na agenda pública do setor saúde”, destaca o superintendente da SRS Varginha, Luiz Paulo Riceputi Alcântara.

O simpósio foi voltado para pesquisadores, acadêmicos e profissionais de saúde e teve na programação oficinas, minicursos e workshops, além de uma atividade na praça central, que buscou aproximar a ciência e pesquisa da população em geral. Dentre os temas debatidos, foram abordadas as arboviroses, parasitologia, estratégias, inovações e a intersetorialidade pertinente às doenças.

Fonte: SES-MG