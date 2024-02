Servidores municipais de Varginha participam de treinamento sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos

A importância do tema e a adesão dos participantes fizeram com que o auditório do INPREV fosse ocupado em sua lotação máxima.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Lei nº 14.133/2021 trouxe novidades no desempenho das atividades dos envolvidos no processo licitatório, desde o planejamento das contratações do Município até o pagamento dos fornecedores.

Diante disso e dando continuidade à capacitação profissional constante da Administração Pública Direta e Indireta, na tarde da terça-feira, 07, a Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON e o Departamento de Suprimentos da Prefeitura de Varginha reuniram cerca de 150 servidores municipais para treinamento sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos.

A importância do tema e a adesão dos participantes fizeram com que o auditório do INPREV fosse ocupado em sua lotação máxima.

A oportunidade permitiu que fossem abordados assuntos como as atividades dos agentes já designados, os documentos que deverão produzir, o fluxograma de compras, os prazos a serem cumpridos, bem como a atuação da SECON e do Departamento de Suprimentos nesse processo.

Os presentes puderam ainda esclarecer dúvidas específicas de suas Secretarias, Autarquias ou Fundações, alinhando e compartilhando seus conhecimentos, no intuito de viabilizar o início das compras públicas em conformidade com as normas estabelecidas pela nova legislação.

Fonte: Prefeitura de Varginha