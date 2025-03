Servidores da saúde bucal de Varginha recebem treinamento

O evento foi no dia 21/2, das 7h30 às 11h30, no INPREV, ministrado pelo engenheiro de segurança Jorge Francisco Rodrigues, lotado no STV.

O Serviço de Treinamento e Valorização do Servidor – STV realizou treinamento aos servidores da saúde bucal sobre direitos, deveres, responsabilidades e atendimento humanizado ao cidadão varginhense. O evento foi no dia 21/2, das 7h30 às 11h30, no INPREV, ministrado pelo engenheiro de segurança Jorge Francisco Rodrigues, lotado no STV.

A abertura contou com as presenças do secretário de Saúde Dr. Adrian Nogueira Bueno, do supervisor do STV Dr. Celso Ávila Prado e do encarregado do Setor de Saúde Bucal Dr. Augusto Cézar Sousa Raimundo.

O secretário de Saúde Adrian Nogueira desejou boas-vindas aos presentes reiterando a necessidade de aprimorar os serviços da pasta com os treinamentos.

Já o supervisor do STV Dr. Celso relatou sobre a importância do Serviço, a necessidade de divulgar o setor e suas atribuições, ampliando o atendimento das pastas e a proximidade com as chefias imediatas para estreitar a eficiência nas avaliações e desempenho externando o desejo do prefeito Leonardo Ciacci em empoderar os treinamentos para a melhoria contínua e valorização dos servidores e a consequente melhoria da qualidade do atendimento e dos serviços prestados à população varginhense.

