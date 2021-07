Serviço de iluminação pública em Varginha tem novo telefone

Prefeitura de Varginha segue trabalhando em melhorias na iluminação do município.

Redação CSul / Foto destaque: Divulgação

Já é de conhecimento dos varginhenses que, a Prefeitura de Varginha está trabalhando em melhorias na iluminação pública. Recentemente, uma das mais tradicionais praças do município, a Praça Getúlio Vargas teve as luminárias antigas substituídas por lâmpadas de LED.

No cenário urbano, grande maioria dos bairros já conta com a melhoria que, além de iluminar as vias também melhora esteticamente as ruas varginhenses. Agora, a prefeitura disponibiliza um novo telefone para atendimentos em relação aos serviços de iluminação, caso uma lâmpada esteja piscando, acesa durante o dia ou apagada durante a noite.

Moradores já podem fazer uso do número 0800 726 5020, ou enviar uma mensagem para o WhatsApp 9 9925-9260.