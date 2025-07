SEMEL terá novo comando durante 10 dias

Titular da pasta Milton Tavares ficará 10 dias afastado do cargo

Foto: Prefeitura de Varginha

A servidora Laís Cazelato assume a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, SEMEL, durante a ausência do Secretário, a partir desta segunda-feira, 14.

Laís é servidora da Semel. Graduada em odontologia, já trabalhou durante 6 anos na Prefeitura, de 2015 a 2021, como oficial de administração. Voltou em 2022 a convite do próprio Secretário, para assumir a função de assessora de gabinete.

Segundo o Prefeito Leonardo Ciacci, a valorização do servidor é um dos compromissos da Administração. “Temos valorizado os servidores em todas as secretarias, ocupando cargos de chefia. Isso é importante para ele, porque se sente reconhecido pelos serviços prestados e também pra nós, por termos certeza que de temos servidores preparados e compromissados com a prefeitura e com a população”, completou.

Fonte: Prefeitura de Varginha