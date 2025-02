SEMEL realiza Caminhada Noturna na próxima terça-feira

Foto: SEMEL

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), convida a população para participar da Caminhada Noturna, que acontecerá no Via Café Shopping na noite de terça-feira da próxima semana, dia 18 de fevereiro.

O ponto de encontro será no Espaço Via Café, próxima a entrada do Cinemark, e está marcada para as 19h. A caminhada contará com o acompanhamento dos técnicos especializados da SEMEL, garantindo segurança e orientação aos participantes ao longo do trajeto.

Além da tradicional caminhada, o evento ainda contará com um aquecimento especial com dança, yoga e funcional para deixar tudo ainda mais animado!

Para participar, basta comparecer no ponto de encontro, no horário indicado, vestindo roupas confortáveis e calçados apropriados para caminhadas. A SEMEL recomenda que os interessados levem água, garantindo uma experiência ainda mais agradável.

Redação CSul, com informações da SEMEL