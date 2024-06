SEMEL realiza Caminhada Noturna na próxima semana em Varginha

O evento será no dia 26 de junho com saída marcada para as 19h no Memorial do ET

Foto: Prefeitura de Varginha

No dia 26 de junho, quarta-feira, a Prefeitura de Varginha por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) convida a população para participar da Caminhada Noturna em direção ao percurso das Três Torres.

O evento tem saída marcada para as 19h no Memorial do ET e contará com o acompanhamento dos técnicos especializados da SEMEL, garantindo segurança e orientação aos participantes ao longo do trajeto.

Para participar, basta comparecer no local de saída no horário indicado, vestindo roupas confortáveis e calçados apropriados para caminhadas.

A SEMEL recomenda que os interessados levem água e usem repelente, garantindo uma experiência ainda mais agradável.

Fonte: Prefeitura de Varginha