SEMEA realiza ação do Projeto Escola Verde no Caic II

A bióloga da SEMEA levou sementes e mudas de árvores nativas para fazer uma demonstração do ciclo de vida de uma árvore.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente – SEMEA – realizou uma ação do Projeto ESCOLA VERDE na Escola Municipal Professora Helena Reis – CAIC II.

Com o apoio do viveiro Florestal Casa da Árvore, a bióloga da SEMEA, Jaara Cardoso, levou sementes e mudas de árvores nativas para fazer uma demonstração do ciclo de vida de uma árvore.

A atividade foi finalizada com as crianças vivenciando a experiência de colocar a mão na terra para transferir a muda para um vaso que ficará na sala de aula para que possam observar o crescimento inicial da arvorezinha, que depois será plantada definitivamente no pátio da Escola.

A ação do projeto ESCOLA VERDE foi elaborada a partir da demanda da professora Katiele Moreira dos Santos, que está conduzindo com as crianças o projeto investigativo “O Encanto das Árvores Frutíferas da Nossa Escola”.

Fonte: Prefeitura de Varginha