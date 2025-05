SEMEA realiza ação do Projeto Educação Lixo Zero em CEMEI

As crianças agradeceram a presença da dupla da SEMEA com um presente artístico feito por elas, em papel reciclado.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente – SEMEA – realizou uma ação do Projeto EDUCAÇÃO LIXO ZERO no Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI Hortência Corina Ferreira.

A bióloga da SEMEA Jaara Cardoso juntamente com o coletor de lixo Divino tiveram um divertido bate-papo com as crianças do Pré-I sobre a reciclagem e a coleta de lixo em Varginha.

O coletor Divino se transformou em um verdadeiro herói para contar para as crianças como é o super-trabalho de um coletor de lixo e contou para elas quais são os principais vilões que ele combate todos os dias como cacos de vidro, agulhas e espetos que são descartados de maneira incorreta.

Fonte: Prefeitura de Varginha