Semana Santa: CSul traz programação das missas

Matrizes de Varginha prepararam programações especiais para celebrarem a data mais importante para os católicos.

Foto: Redes Sociais / Paróquia Divino Espírito Santo

Na próxima semana, inicia-se a Semana Santa de 2025, que começa no Domingo de Ramos (13/04) e se encerra no Domingo de Páscoa (20/04). A Semana Santa é a semana mais importante celebrada pela Igreja Católica, onde os fiéis refletem sobre mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

As Matrizes de Varginha prepararam programações especiais para celebrarem a data mais importante para os católicos.

Domingo de Ramos: Bênção dos ramos e procissões.

Bênção dos ramos e procissões. Quinta-feira Santa: Missa da Ceia do Senhor e cerimônia do lava-pés.

Missa da Ceia do Senhor e cerimônia do lava-pés. Sexta-feira Santa: Celebração da Paixão de Cristo e procissões do Senhor Morto.

Celebração da Paixão de Cristo e procissões do Senhor Morto. Sábado de Aleluia: Vigília Pascal, com a bênção do fogo novo e a renovação das promessas batismais.

Vigília Pascal, com a bênção do fogo novo e a renovação das promessas batismais. Domingo de Páscoa: Missas da Ressurreição.

Confira a programação abaixo:

Paróquia Frei Galvão

SÁBADO – 12/04

19h – Benção de Ramos e Santa Missa na igreja São José

DOMINGO – 13/04

07h – Benção de Ramos em frente ao Batalhão da PM, Santa Missa na igreja Matriz Frei Galvão

19h – Benção de Ramos no pátio da igreja Frei Galvão, em seguida Santa Missa

SEGUNDA – 14/04

09h – Confissões na igreja Matriz Frei Galvão

14h – Confissões na igreja Matriz Frei Galvão

19h – Santa Missa na igreja Frei Galvão com Sermão da Prisão e procissão do Depósito

TERÇA – 15/04

09h – Confissões na igreja Matriz Frei Galvão

14h – Confissões na igreja Matriz Frei Galvão

19h – Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores e com a imagem de Nosso Senhor dos Passos

QUARTA – 16/04

09h – Confissões na igreja Matriz Frei Galvão

15h – Santa Missa com os enfermos na igreja Matriz Frei Galvão

19h – Santa Missa na igreja Matriz Frei Galvão, Sermão da Soledade de Maria e procissão para a igreja São José

QUINTA – 17/04

20h – Santa Missa da Ceia do Senhor, com rito do Lava-pés, na igreja Matriz Frei Galvão;

Em seguida, Transladação do Santíssimo Sacramento e Vigília de Adoração até a meia-noite

SEXTA – 18/04

08h – Via-Sacra da Matriz Frei Galvão para a igreja São José

15h – Solene Ação Litúrgica na igreja Frei Galvão

20h – Sermão do Descendimento da Cruz no pátio da igreja São José e Procissão do Enterro para a Matriz Frei Galvão

SÁBADO – 19/04

20h – Solene Vigília Pascal na Matriz Frei Galvão e Procissão da Ressurreição

DOMINGO – 20/04

07h – Santa Missa de Páscoa na igreja Matriz Frei Galvão;

Após a Missa, café partilhado

19h – Santa Missa de Páscoa na igreja São José;

Após a Missa, “Páscoa com as crianças”

19h – Santa Missa de Páscoa na igreja Matriz Frei Galvão e Procissão de Nossa Senhora da Alegria

Paróquia Divino Espírito Santo

DOMINGO DE RAMOS

14 de abril

8h : Missa de Ramos com Procissão – Concentração no CMEI São Vicente de Paulo (Levar Ramos) Comunidade Matriz

: Missa de Ramos com Procissão – Concentração no CMEI São Vicente de Paulo (Levar Ramos) 8h : Missa de Ramos Comunidade N. Sra. das Graças (Capela Hospital)

: Missa de Ramos 9h : Missa de Ramos Comunidade São Vicente de Paulo

: Missa de Ramos 18h : Missa de Ramos com Procissão – Concentração na Praça do Recanto (Levar Ramos) Comunidade Sagrada Família (Recanto)

: Missa de Ramos com Procissão – Concentração na Praça do Recanto (Levar Ramos) 18h : Missa de Ramos Comunidade Sta. Rita de Cássia

: Missa de Ramos 19h : Missa de Ramos Comunidade N. Sra. de Lourdes (Gruta)

: Missa de Ramos 19h : Missa de Ramos Comunidade Matriz

: Missa de Ramos

SEGUNDA-FEIRA SANTA

15 de abril

19h : Santa Missa meditando o caminho da Cruz com Maria, com presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora das Dores Comunidade Matriz

: Santa Missa meditando o caminho da Cruz com Maria, com presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora das Dores

TERÇA-FEIRA SANTA

16 de abril

19h : Celebração do Ofício das Trevas, com meditações à luz de velas sobre o sofrimento de Jesus Comunidade Matriz

: Celebração do Ofício das Trevas, com meditações à luz de velas sobre o sofrimento de Jesus

QUARTA-FEIRA SANTA

17 de abril

9h : Santa Missa com Unção dos Enfermos Comunidade Matriz

: Santa Missa com Unção dos Enfermos 19h : Celebração Penitencial com atendimento de confissões Comunidade Matriz

: Celebração Penitencial com atendimento de confissões

QUINTA-FEIRA SANTA

18 de abril

8h : Santa Missa do Crisma (Bênção dos Santos Óleos) Catedral Diocesana

: Santa Missa do Crisma (Bênção dos Santos Óleos) 19h : Missa da Ceia do Senhor com rito do lava-pés e transladação do Santíssimo Sacramento para o Horto Comunidade Matriz

: Missa da Ceia do Senhor com rito do lava-pés e transladação do Santíssimo Sacramento para o Horto

Após a Missa, Vigília Eucarística até meia-noite

SEXTA-FEIRA SANTA

19 de abril

6h : Via-Sacra da Juventude – Concentração na Praça da Bomba Rumo à Comunidade Matriz

: Via-Sacra da Juventude – Concentração na Praça da Bomba 15h : Celebração da Paixão do Senhor com Adoração da Cruz e Comunhão Eucarística Comunidade Matriz

: Celebração da Paixão do Senhor com Adoração da Cruz e Comunhão Eucarística 19h : Celebração do Descendimento da Cruz e Procissão com a Imagem do Senhor Morto Saída da Comunidade São Vicente de Paulo rumo à Matriz

: Celebração do Descendimento da Cruz e Procissão com a Imagem do Senhor Morto

SÁBADO SANTO

19 de abril

8h às 12h : Visitação ao Senhor Morto na Cripta e recitação do Santo Rosário Comunidade Matriz

: Visitação ao Senhor Morto na Cripta e recitação do Santo Rosário 19h : Celebração Solene da Vigília Pascal com Bênção do Fogo Novo Comunidades Matriz, N. Sra. de Lourdes (Gruta), Sta. Rita de Cássia e São Vicente de Paulo

: Celebração Solene da Vigília Pascal com Bênção do Fogo Novo

DOMINGO DE PÁSCOA

20 de abril

5h30 : Santa Missa da Ressurreição na Concha Acústica, seguida de procissão rumo à Igreja Matriz

: Santa Missa da Ressurreição na Concha Acústica, seguida de procissão rumo à Igreja Matriz 8h30 : Santa Missa Comunidade N. Sra. das Graças (Capela Hospital)

: Santa Missa 10h : Santa Missa Comunidade Matriz / Sagrada Família (Recanto)

: Santa Missa 9h e 18h : Santa Missa Comunidade Sta. Rita de Cássia

: Santa Missa 9h e 19h : Santa Missa Comunidade São Vicente de Paulo

: Santa Missa 9h e 19h30 : Santa Missa Comunidade N. Sra. de Lourdes (Gruta)

: Santa Missa 18h e 20h : Santa Missa Comunidade Matriz

: Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

DOMINGO DE RAMOS – 13 DE ABRIL

Bênção, Procissão e Missa de Ramos

Comunidades Urbanas:

08h – Matriz do Rosário, Santa Cruz e Sagrado Coração de Jesus (Início na Comunidade Santa Cruz)

08h – São João Batista e Bom Pastor (Início na Comunidade Bom Pastor)

08h – Nossa Senhora do Carmo e Sagrada Família (Início na Comunidade Nossa Senhora do Carmo)

18h – Beata Nhá Chica e Santa Edwiges (Início na Comunidade Beata Nhá Chica)

19h – Missa na Matriz do Rosário

Comunidades Rurais:

16h – São Pedro, Nossa Senhora Aparecida e Sagrado Coração de Jesus

QUINTA-FEIRA SANTA – 17 DE ABRIL

Tríduo Pascal

Santa Missa da Ceia do Senhor / Lava-Pés

Comunidades Urbanas:

18h30 – Nossa Senhora do Carmo

18h30 – Sagrado Coração de Jesus

18h30 – Santa Edwiges

20h – Matriz do Rosário / Santa Cruz

20h – Bom Pastor / São João Batista

20h – Beata Nhá Chica

20h – Sagrada Família

Comunidades Rurais:

18h – São Pedro, Nossa Senhora Aparecida e Sagrado Coração de Jesus

(Após a Missa, haverá Adoração com todas as comunidades na Matriz do Rosário)

SÁBADO SANTO – 19 DE ABRIL

Celebração da Vigília Pascal

Comunidades Urbanas:

18h – Beata Nhá Chica

18h – Nossa Senhora do Carmo

19h – Santa Edwiges

19h – Matriz do Rosário / Santa Cruz

20h – Bom Pastor / São João Batista

20h – Sagrado Coração de Jesus

20h – Sagrada Família

Comunidades Rurais:

17h – São Pedro, Nossa Senhora Aparecida e Sagrado Coração de Jesus

DOMINGO DE PÁSCOA – 20 DE ABRIL

Feliz Páscoa!

05h30 – Procissão das Comunidades com as bandeiras em direção à Igreja Matriz do Rosário

06h – Procissão e Missa da Ressurreição

09h – Missa de Páscoa com as Crianças

19h – Missa de Páscoa na Matriz do Rosário

Comunidades Rurais:

09h – São Pedro, Nossa Senhora Aparecida e Sagrado Coração de Jesus

Paróquia Imaculada Conceição

DIA 13/04 – DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR

08h30 – Bênção dos Ramos na Comunidade São Francisco Xavier e procissão até a Igreja Matriz. Em seguida, Santa Missa.

– Bênção dos Ramos na Comunidade São Francisco Xavier e procissão até a Igreja Matriz. Em seguida, Santa Missa. 10h30 – Santa Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida.

– Santa Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. 18h00 – Procissão dos Ramos saindo da Capela Santa Rita de Cássia até a Igreja Matriz. Em seguida, Santa Missa.

DIA 14/04 – SEGUNDA-FEIRA SANTA

19h30 – Via-Sacra meditativa com Maria. Saindo da Igreja Matriz, passando pela Comunidade Santa Clara e encerrando na Capela Santa Rita de Cássia. (Trazer vela para a procissão.)

DIA 15/04 – TERÇA-FEIRA SANTA (DAS DORES)

19h30 – Santa Missa na Igreja Matriz, com a meditação das 7 dores de Nossa Senhora.

– Santa Missa na Igreja Matriz, com a meditação das 7 dores de Nossa Senhora. Logo após, Procissão com a Imagem de Nossa Senhora das Dores pelas ruas do bairro Imaculada.

(Trazer vela para a procissão.)

DIA 16/04 – QUARTA-FEIRA SANTA (ENCONTRO DE NOSSA SENHORA E SEU FILHO JESUS)

19h30 – Encontro das imagens do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Homens: saindo da Capela Santa Rita de Cássia com a imagem do Senhor dos Passos. Mulheres: saindo da Comunidade Santa Clara com a imagem de Nossa Senhora das Dores.

– Encontro das imagens do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Encontro no bairro Planalto. Em seguida, Santa Missa.

DIA 17/04 – QUINTA-FEIRA SANTA (LAVA-PÉS)

19h30 – Santa Missa da Ceia do Senhor e rito do lava-pés. Após a missa: Transladação do Santíssimo Sacramento para a Capela da Reposição. Vigília Eucarística até às 00h00.

– Santa Missa da Ceia do Senhor e rito do lava-pés.

DIA 18/04 – SEXTA-FEIRA SANTA (PAIXÃO DO SENHOR)

06h00 – Via-Sacra saindo da Capela Santa Rita de Cássia até a Igreja Matriz.

– Via-Sacra saindo da Capela Santa Rita de Cássia até a Igreja Matriz. 15h00 – Celebração da Paixão do Senhor.

– Celebração da Paixão do Senhor. 19h00 – Procissão com o Senhor Morto pelas ruas do bairro Imaculada. Levar velas para a procissão.

– Procissão com o Senhor Morto pelas ruas do bairro Imaculada.

DIA 19/04 – SÁBADO SANTO (VIGÍLIA PASCAL)

19h30 – Vigília Pascal na Igreja Matriz. Início no lado de fora com a bênção do fogo novo e preparação do Círio Pascal.

– Vigília Pascal na Igreja Matriz.

DIA 20/04 – DOMINGO DE PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

08h30 – Missa da Ressurreição na Igreja Matriz.

– Missa da Ressurreição na Igreja Matriz. 10h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida.

– Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. 18h00 – Santa Missa na Igreja Matriz.

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

13 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS

07h – Procissão e missa da entrada de Jesus em Jerusalém. Saída da praça do Cruzeiro com ramos e caminhada até a Igreja de Fátima. Logo após: Santa Missa.

09h – Missa na Igreja de Santo Expedito.

19h – Missa na Igreja de Fátima. Bênção dos Ramos com missa e encenação da entrada em Jerusalém. Apresentação do Coral Santa Cecília.



14 DE ABRIL – SEGUNDA-FEIRA SANTA

09h às 11h – Confissões na Igreja de Fátima.

19h30 – Missa com encenação da mulher adúltera. Participação: Pe. Cícero Ribeiro Natal. Coordenação: Equipe de Liturgia e Ministério de Música.



15 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA SANTA

09h às 11h – Confissões na Igreja de Fátima.

14h às 16h – Confissões na Igreja de Fátima.

18h – Missa na Igreja de Santo Expedito. Após a missa, saída da procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores.

Percursos:

Avenida Benjamim Constant, Rua Dom Francisco, Rua São Joaquim, Rua Maria Amália até a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Rua Nicanor Muniz, 169, com trajeto até a imagem de Simão Cirineu. Rua Nicanor Muniz, Rua Nossa Senhora das Graças, Rua Maria Nazareth até a Igreja de São Francisco. Rua Francisco Eufrásio, Rua Felipe dos Santos e adjacências com a imagem de Verônica. Rua da Saudade com a imagem para a Igreja de Fátima.

16 DE ABRIL – QUARTA-FEIRA SANTA

09h às 11h – Confissões na Igreja de Fátima.

08h – Missa na Igreja de Fátima com bênção dos santos óleos.

19h30 – Missa na Igreja de Santo Expedito com encenação do Encontro de Jesus com Maria. Coordenação: Wanderley / Produção do Propedêutico.



17 DE ABRIL – QUINTA-FEIRA SANTA

09h – Missa da Unidade (Diocesana) em Carangola.

20h – Missa na Igreja de Fátima – Instituição da Eucaristia e lava-pés. Após a missa, transladação do Santíssimo Sacramento ao altar lateral e adoração silenciosa até 23h.



18 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR

07h – Via-Sacra na Igreja de Fátima – Responsável: Adultos.

08h às 11h – Vigília Silenciosa na nave principal da Igreja.

14h – Celebração da Paixão de Cristo. Igreja de Fátima e Igreja de Santo Expedito.

16h – Sermão das 7 Palavras.

17h – Procissão do Senhor Morto com início na Igreja de Fátima. Responsável: Jovens e adultos do Grupo de Oração. Participação: Dr. Wendel de Oliveira Rezende, Rua Pe. Tiago, Procissão pela Av. Maria Ruzene Nader, Córrego do Cinquentão, Avenida Doutor Moisés, chegando à Igreja.



19 DE ABRIL – SÁBADO SANTO

07h – Oração por todas as almas no Cemitério Central.

19h30 – Missa da Vigília Pascal. Igreja de Fátima. Responsável: Equipe de Liturgia. Participação: Coral Santa Cecília. Missa Pascal na Comunidade Boa Vista.



20 DE ABRIL – DOMINGO DA RESSURREIÇÃO

18h – Missa na Igreja de Fátima.

08h – Missa na Igreja de Fátima com oração da ressurreição e bênção dos fiéis.

09h – Missa na Igreja de Santo Expedito.

10h – Missa na Igreja de Fátima.