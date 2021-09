“Semana do Brasil” movimenta comércio em Varginha

Comerciantes prepararam ofertas e condições especiais de compra. Via Café Garden Shopping reserva descontos de até 70%.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: CSul

Teve início nesta sexta-feira (3) e segue até o dia 13, a terceira edição da “Semana do Brasil”. A campanha tem como principais objetivos, movimentar a economia local e gerar novas vagas de emprego.

Assim como nos anos anteriores, a iniciativa ocorre juntamente com as celebrações da Semana da Pátria, quando é comemorada a Independência do Brasil, no dia 7 de setembro. Neste ano, a “Semana do Brasil” tem como tema “Vamos em frente com cuidado e confiança”. A campanha é inspirada na “Black Friday”, e reúne diversas marcas e lojas para garantir descontos e condições especiais de compra.

“Semana do Brasil” em Varginha

Em Varginha, comerciantes prepararam ofertas especiais, enquanto lojas no Via Café Garden Shopping reservam descontos de até 70%.

Segundo o assessor de comunicação da Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV), Henrique Avelar, a campanha é muito importante para a economia do município. “A Semana do Brasil é ótima para prestigiar o comerciante varginhense. Dar preferência às lojas locais é importante para a economia local e, consequentemente, impulsiona à geração de novas vagas de emprego”.

Vale ressaltar que, fica a critério de cada comerciante se juntar à campanha. As lojas no centro de Varginha funcionam das 9h às 18h de segunda a sexta-feira e das 09h às 14h aos sábados.

No Via Café Garden Shopping, é importante ficar de olho nas ofertas espalhadas pelo mall e também nas redes sociais, já que a expectativa é de que os descontos cheguem até 70%. “São descontos especiais em aproximadamente 30 lojas, nos mais variados segmentos como moda, cosméticos e perfumaria, calçados, brinquedos, utilidades do lar, alimentação, saúde entre outros. Uma excelente oportunidade para levar para casa aquele item desejado, custando bem menos”, destaca a gestora de Marketing do shopping, Etienne Bandeira.

O shopping da cidade também reserva uma oficina infantil especial gratuita, para crianças a partir de 3 anos. A atividade tem como tema “Explorando a Cultura Brasileira”, e acontece às 15h neste sábado (4), em frente a loja Ri Happy.

O Via Café Garden Shopping funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriado das 11h às 22h (praça de alimentação) e as lojas, das 13h às 19h.

Vale ressaltar que, todas as atividades promovidas estão seguindo normas de prevenção ao novo coronavírus.

Intenção de compra em Varginha

Em Varginha, segundo dados do SPC Brasil, a intenção de compras apresentou crescimento expressivo no último mês. Quando em comparação com agosto de 2020, os números apontam aumento de 12,25% na intenção de compras. Ainda conforme pesquisa recente do CSul, comerciantes da cidade vivem boa expectativa de vendas com a chegada da nova estação.

*Com informações ACIV e Via Café Garden Shopping