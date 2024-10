Semáforos próximo ao Bretas, na Av. Princesa do Sul, estão temporariamente apagados

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, (DEMUTRAN), informa que devido ao um problema no transformador da Cemig, que queimou, os semáforos da Avenida princesa do Sul, nas proximidades do supermercado Bretas estão apagados.

A Troca do aparelho já está sendo providenciada para que tudo se normalize. Pedimos ao motoristas e pedestre que redobrem a atenção ao trafegarem por aquela localidade. A Guarda Civil Municipal já acionada e já está no local orientando o trânsito.

Fonte: Prefeitura de Varginha