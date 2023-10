Segurança pública nos bairros e área central é tema de audiência pública na Câmara de Varginha

Será realizada na próxima terça-feira (07), às 18h, uma audiência pública sobre Segurança nos Bairros e Centro, no Plenário da Câmara.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Um tema que é sempre debatido pelos vereadores será tratado em uma audiência pública na próxima semana. Atendendo a uma indicação do presidente da Casa, vereador Apoliano do Projeto Dom, será realizada na próxima terça-feira (07), às 18h, uma audiência pública sobre Segurança nos Bairros e Centro, no Plenário da Câmara.

As portas da Casa Legislativa serão abertas para a comunidade e os representantes da Policia Militar de Minas Gerais e dirigentes da Guarda Civil Municipal de Varginha discutirem questões de segurança pública, incluindo o policiamento ostensivo na cidade.

“Os munícipes têm apresentado grande preocupação com relação aos furtos recorrentes. Temos tido furtos em estabelecimentos da região central da cidade, em locais bastante movimentados e com a presença de câmeras de seguranças – se não nos próprios estabelecimentos, nas redondezas. Acredito que a realização de uma audiência pública é necessária para discutirmos o que pode ser melhorado e o que tem sido feito, para não termos reincidentes, principalmente agora, com a chegada das comemorações de final de ano – Uma época de bastante movimento” justificou o vereador.

Os interessados em participar, basta comparecer na Câmara de Varginha ou, caso queiram, acompanhar pelos canais de comunicação no Youtube e Facebook.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha