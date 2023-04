Segurança nas escolas de Varginha é assunto de audiência pública promovida pela Câmara Municipal

Vereadores, representantes das áreas da Educação e da Segurança discutiram sobre a situação da segurança nas escolas de Varginha.

Foto/Fonte: Câmara Municipal de Varginha

Na tarde de ontem (25), durante cerca de três horas, no Plenário da Câmara de Varginha, vereadores, representantes das áreas da Educação e da Segurança discutiram sobre a situação da segurança nas escolas de Varginha.

Em uma audiência pública solicitada pelo vereador Professor Rodrigo Naves em que também estiveram presentes o presidente da Câmara, Apoliano Rios, o vice-presidente, Carlinho da Padaria, o secretário da Mesa Diretora, Reginaldo Tristão e os vereadores Dandan e Zilda Silva, os participantes puderam expor o que tem sido feito para melhorar a questão da segurança das escolas e foi um debate muito produtivo. “Avalio positivamente essa audiência pública que trouxe uma sensação de mais tranquilidade para quem esteve presente e percebeu que Varginha é uma cidade segura em todos os seus aspectos, inclusive na área da Educação.

Os apontamentos feitos foram muito pertinentes e gostaria de agradecer a todos que participaram e puderam colaborar com um debate tão produtivo”, disse o vereador Professor Rodrigo Naves.

Também estiveram presentes na audiência e fizeram o uso da palavra, inclusive expondo dados sobre o assunto, o comandante do 24ºBatalhão da Polícia Militar de Varginha, Tenente-Coronel Rodrigo de Fátima Afonso, a Delegada Regional da Polícia Civil, Dra. Renata Fernanda Goncalves de Rezende, o comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente-Coronel Rodrigo Paiva de Castro, o Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal, Marcos Cleber Sales, a Diná de Souza Melo, a diretora do Colégio Santos Anjos, ASecretária Municipal da Educação, Juliana de Paula Mendonça, o Assessor de Gabinete da Superintendência Regional de Ensino de Varginha, Valéria Camondá Pereira, o representante da Comissão Direito nas Escolas da OAB/Varginha, Maurício Soares, o assessor do Deputado Estadual Professor Cleiton, Rogério Bueno, a diretora do Colégio Batista,rlete Ramos Gomes, o diretor pedagógico do Colégio Logos, Renato Afonso dos Santos e a diretora do Colégio Inova, Leila Cristina da Silva Sá.