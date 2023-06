A festa, que volta a acontecer depois de 17 anos, está marcada para os dias 04, 05 e 06 de agosto, no Parque de Exposições de Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

A segurança durante a realização da Feira da Paz foi tema de reunião realizada na manhã dessa terça-feira, 28, na sede da 55 Cia da PM, com a presença do vice-prefeito Leonardo Ciacci, da Secretaria de Turismo e Comércio Rosana Carvalho e representantes Polícia Militar, Polícia Cívil, Corpo de Bombeiro Militar, Guarda Civil Municipal, e Departamento Municipal de Trânsito.

Durante a reunião ficou decidido que haverá no local rígida revista do público, no intuito de dar mais segurança ao evento e garantir a integridade física e moral das pessoas que forem aproveitar as atrações.

A festa, que volta a acontecer depois de 17 anos, está marcada para os dias 04, 05 e 06 de agosto, no Parque de Exposições de Varginha, apresentando shows com Eduardo Costa no dia 4, Diego e Victor Hugo dia 5 e João Bosco e Vinícius no dia 6.

Lembrando que a entrada será gratuita, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível que deverá ser trocado com antecedência nos dias 13, 14 e 15 de julho na praça do ET das 9h às 17h.

Importante ressaltar que não haverá troca de alimentos nos dias do evento.

Fonte: Prefeitura de Varginha