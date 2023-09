Segunda edição do Programa Empodera Mulher acontece em outubro

Os encontros vão acontecer semanalmente, nas terças e quintas-feiras, a partir das 19h, na Unidade Avançada do Unis no Via Café Shopping Center, em Varginha.

Foto: Grupo Unis

Entre os dias 10 de outubro e 09 de novembro acontece a segunda edição do Programa Empodera Mulher, realizado em parceria entre a Educação Corporativa do Unis e a ACIV Mulher.

O Programa é uma ação que tem por propósito acolher, orientar e ofertar formação apropriada para as Mulheres Empreendedoras de Varginha e região. Para as mulheres que desejam empreender ou que já empreendem, o Programa traz semanalmente temas necessários e atuais para tirar sonhos do papel, ou para potencializar negócios.

Em 2023, ocorre a segunda edição, com novos temas e assuntos, como: Autocuidados, Gestão de Si e Relacionamentos Inteligentes, Mulheres na liderança, Marketing Digital, Precificação e Vendas, Gestão Financeira e Administrativa, Comunicação Empresarial e muito mais.

Os encontros vão acontecer semanalmente, nas terças e quintas-feiras, a partir das 19h, na Unidade Avançada do Unis no Via Café Shopping Center, em Varginha.

Fonte: Grupo Unis