Segunda atividade do Projeto Nossa Cidade acontece em setembro com o primeiro encontro do Clube do Livro Unis

Foto: Grupo Educacional Unis

No mês de abril, iniciamos o Projeto Nossa Cidade, com o I Mercado de Talentos do Unis, que permitiu a colaboradores e professores venderem e divulgarem produtos e serviços com que trabalham como segunda fonte de renda.

Até o mês de novembro, teremos outras ações gratuitas para os colaboradores que completam a programação do Projeto, em um importante movimento de integração entre os colaboradores e a nossa Cidade Universitária!

Em setembro, acontece a segunda atividade do Projeto com o I Encontro do Clube do Livro Unis, realizado no dia 19/09, a partir das 15h, na Biblioteca da Cidade Universitária. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico por meio da literatura, aumentando, consequentemente, o repertório e capacidade de argumentação dos participantes, o primeiro encontro do Clube do Livro Unis vai se aprofundar na obra “A revolução dos bichos”, de George Orwell.

Para participar desta atividade, basta acessar este link e fazer a sua inscrição até o dia 31 de agosto.

O que é o Projeto Nossa Cidade?

Idealizado pelo Escritório de Projetos do Unis, com apoio do departamento de Recursos Humanos, “Nossa Cidade” foi pensado como um projeto de integração cultural dos colaboradores e professores ao ambiente da Cidade Universitária, com o objetivo de contextualizar os espaços físicos da Cidade às necessidades e desejos atuais das pessoas que a habitam, propiciando oportunidades de socialização e conhecimento aos participantes, além de incentivar o empreendedorismo como forma de melhoria de renda.

A partir desse conceito, colaboradores e professores de todos os níveis de ensino do Unis vão participar de uma série de eventos, entre abril e novembro, realizados na Cidade Universitária e voltados à integração aos nossos espaços.

Fonte: Grupo Educacional Unis