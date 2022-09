Seduc Varginha participa do II Seminário UNDIME MG

Estão sendo abordados temas como Plano de Carreira e Remuneração, Valorização dos profissionais do magistério e Programa Dinheiro Direto na Escola.

Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Secretaria Municipal de Educação se faz presente no II Seminário Estadual da Undime MG, que acontece nos dias 21 e 22 de setembro em Belo Horizonte.

A Secretária Municipal de Educação, Professora Juliana Mendonça, acompanhada da Coordenadora de Programas, Planos e Conselhos, Ana Lúcia Prado, estão representando a rede municipal de ensino de Varginha nesse seminário, onde estão sendo abordados temas como Plano de Carreira e Remuneração, Valorização dos profissionais do magistério e Programa Dinheiro Direto na Escola.

Segundo a secretária Juliana, “estão sendo prestadas importantes orientações e esclarecimentos sobre o tema, com a participação de representantes do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Minas Gerais e Secretaria de Estado da Educação, de modo a nos embasar para as discussões das melhorias e adequação à realidade do nosso plano de carreira”.

Fonte: Prefeitura de Varginha