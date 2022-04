Seduc participou de encontro com a OPET/SEFE em Curitiba

Município adotou selo da editora neste ano.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Divulgação.

No período de 7 a 9 de abril, as coordenadoras do Ensino Fundamental I e II da Secretaria Municipal de Educação, Gisele Maria Martins, Rosana de Almeida Resende Lima e Solange Inácio Ribeiro Conde, lideradas pela Secretária Municipal de Educação, Prof.ª Juliana de Paula Mendonça, estiveram em Curitiba/PR, a convite da Editora Opet, que atua com o selo educacional SEFE – Sistema de Ensino Família e Escola, voltado às escolas públicas.

Selo que foi adotado pela Rede Municipal de Ensino de Varginha.

A editora dispõe de vários materiais para a evolução do processo educacional destinado a formação estudantil: livros literários, formações pedagógicas para as equipes docentes e gestoras, coleções variadas e ferramentas tecnológicas/digitais voltadas para uma educação humana, relevante e cidadã, através de uma parceria de valor e responsabilidade, que conta com a participação ativa dos gestores, professores e Secretaria de Educação, como também com as famílias dos estudantes.

Dentro do contrato realizado com a editora, foi adquirido também um programa de avaliações intitulado “Programa InDica” que, oferece informações claras e relevantes, obtidas a partir de uma metodologia confiável, com alta qualidade e segurança. Esses dados, gerados a partir de avaliações da aprendizagem, em um total de três anuais, são lidos cientificamente e permitem conhecer o cenário e planejar as ações de ensino-aprendizagem de forma efetiva e tangível.

Recepcionadas pela diretoria da Opet, a equipe da Secretaria de Educação participou de reuniões com a equipe pedagógica, comercial e editorial, para alinhar as diretrizes da empresa com a política educacional de Varginha, personalizando o atendimento de acordo com as necessidades e características do ensino municipal, em busca de uma educação pública de excelência aos nossos estudantes.

“Foi um encontro muito produtivo e relevante para tomadas de decisões no âmbito educacional de nosso município”, ressaltou a secretária de educação, Profª Juliana de Paula Mendonça.