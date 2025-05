Secretário Estadual de Cultura e Turismo visita Varginha

Prefeito Leonardo Ciacci e Secretária de Turismo Rosana Carvalho, recebem Secretário Estadual de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, em visita à Secretaria de Turismo e Comércio de Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã desta quinta-feira, 24 de maio, a secretária de Turismo e Comércio de Varginha, Rosana Carvalho, e o prefeito Leonardo Ciacci receberam o Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, em visita oficial à cidade. A agenda fez parte da programação de abertura do evento “Café com Tudo”, que celebra a importância do café para a economia e a identidade cultural do município.

Durante a visita, o secretário estadual pôde conhecer de perto iniciativas locais voltadas ao fortalecimento do turismo, da cultura e do comércio, além de discutir ações conjuntas com foco no desenvolvimento regional.

A secretária Rosana Carvalho destacou a relevância da presença do secretário em Varginha.

“Esse é um momento muito significativo para nossa cidade. A aproximação com o Governo de Minas reforça a importância do diálogo entre as esferas municipal e estadual e nos motiva a continuar trabalhando com dedicação para valorizar nossa cultura e expandir o turismo e o comércio local”, afirmou.

O prefeito Leonardo Ciacci acompanhou o secretário Leônidas Oliveira em uma visita ao Memorial do ET, um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Varginha. O secretário classificou a experiência como enriquecedora, ressaltando o valor histórico e cultural do espaço para o município e para o turismo mineiro

Fonte: Prefeitura de Varginha