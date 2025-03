Secretário de Estado recebe título de cidadão honorário de Varginha

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A Câmara de Varginha entregou, durante Sessão Solene na noite da última sexta-feira (21), o Título de Cidadão Honorário Varginhense ao secretário executivo de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo de Oliveira. A solenidade contou com a presença de vereadores, autoridades locais e regionais, empresários, amigos e familiares do homenageado.

A entrega do título atendeu a uma proposição do vereador Thulyo Paiva e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

Em uso da palavra o vereador ressaltou o orgulho e a alegria em conceder essa justa homenagem. “Em 2018 tivemos a oportunidade de iniciar juntos um trabalho em prol de Minas e naquela oportunidade já pude perceber sua capacidade técnica, a sensibilidade com as pessoas e tantas outras qualidades já citadas anteriormente. Esse título é merecido por tudo que ele representa para nossa cidade e para o estado de Minas Gerais”, disse o vereador.

Após receber o título das mãos do vereador Thulyo Paiva, Bruno agradeceu emocionado a homenagem. “É muito bom estar aqui nesse momento falando com todos vocês. Viemos para Varginha em 1999 e aqui ficamos por quase 25 anos. Estou imensamente honrado em poder continuar carregando no meu coração a cidade de Varginha, agora como um verdadeiro cidadão desta cidade”, destacou.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha