Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove ações de Educação Ambiental em Varginha

A Prefeitura Municipal de Varginha, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai promover diversas ações de Educação Ambiental, de maneira integrada e contínua, estimulando a participação da comunidade na gestão ambiental.

Dentro do Programa Municipal de Educação Ambiental estão previstas ações nas escolas, com Mini-curso para os professores, Palestras e Apoio à Projetos.

Além das ações nas escolas parceiras o Programa também conta com projetos e campanhas que vão acontecer nos bairros da cidade, envolvendo as associações comunitárias, empresas, ONG`s e demais entidades interessadas. Junto com a comunidade vamos buscar soluções para os problemas relacionados ao descarte de lixo, arborização urbana e cuidados com os animais de rua.

Para saber mais sobre o Programa Municipal de Educação Ambiental e como participar das ações é só entrar em contato pelo email: semea@varginha.mg.gov.br

Fonte: Prefeitura de Varginha