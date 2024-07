Secretaria de Saúde divulga informativo sobre laudo final de FA do primata encontrado no Campos Elíseos

A única forma de prevenção da febre amarela urbana é através da vacinação!

Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de epidemiologia, informa que, o Laudo Final para febre amarela do primata não humano encontrado em 05 de maio no bairro Campos Elíseos teve resultado NEGATIVO para todas as amostras (pulmão, fígado, baço, rins, cérebro e coração). O laudo foi liberado pela Funed em 15/07/2024.

O encaminhamento de amostras para análise de febre amarela em primatas não humanos é uma atividade de vigilância da febre amarela silvestre. Os primatas não transmitem a doença.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde