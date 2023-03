Secretaria de Saúde de Varginha informa sobre as melhorias e ampliação nos serviços de reabilitação física para os pacientes de Varginha

Reunião que aconteceu na FUVAE com a presença do secretário de Saúde, Dr. Adrian Nogueira Bueno.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Saúde, informa sobre a ampliação e o funcionamento do Serviço de Reabilitação Física de acordo com as novas pactuações do Estado de Minas Gerais.

A Prefeitura explica que com esta mudança, a população de Varginha que necessita de Reabilitação Física, terá mais comodidade, mais vagas e consequentemente maior rapidez no atendimento, após novas diretrizes firmadas entre o Município e o Estado, sendo:

O Centro de Reabilitação Física de Varginha (Serviço de Modalidade Única)– que funciona na Rua João Manoel Azze, 42, continuará atendendo os mesmos Municípios do Sul de Minas já cadastrados para as reabilitações, EXCETO os pacientes das cidades de Varginha, Elói Mendes, Monsenhor Paulo, São Gonçalo e Cordislândia, que formam uma Microrregião de Varginha/GRS/ Gerência Regional de Saúde do ESTADO. Com a nova pactuação, os pacientes de Varginha estão sendo migrados para serem atendidos na CER 2 – CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (FUVAE) .

Esta mudança trará melhorias e aumento de vagas para o município de Varginha, que além do Centro Municipal de Fisioterapia (que funciona na SEMEL), exclusivo para os pacientes de Varginha, terá também atendimento no Centro Especializado de Reabilitação-CER 2 (FUVAE).

Os demais pacientes, agora saem de uma fila que atendia mais de 50 municípios, ficando na fila de apenas os 5 (cinco) municípios de nossa Microrregião, já citados acima.

Ficando assim:

– O Centro Municipal de Fisioterapia (SEMEL): continuará atendendo apenas a população varginhense;

– O Centro Especializado de Reabilitação -CER – 2(FUVAE); atenderá Varginha e mais os quatro municípios da microrregião ( Elói Mendes, Monsenhor Paulo, São Gonçalo e Cordislândia).

O Secretário Municipal de Saúde, Dr Adrian Nogueira Bueno, registra que nenhum paciente que já está sendo assistido perderá sua vaga ou voltará para a fila de espera. “Todos terão a continuidade em seu atendimento, apenas migrarão para o CER-2-FUVAE”, diz o secretário.

Agradece também ao Deputado Federal Diego Andrade pelo apoio incondicional à FUVAE e ainda, o repasse de verba de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para as adequações e melhorias no espaço destinado ao funcionamento do CER-2.

O Prefeito Municipal Vérdi Lúcio Melo, esclarece à população que o serviço foi ampliado e as alterações acima descritas só serão concretizadas após o início do funcionamento do serviço no CER-2 (FUVAE), ou seja, os pacientes migrarão para o novo Centro com continuidade em seus atendimentos.

Fonte: Prefeitura de Varginha