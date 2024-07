Secretaria de Agricultura participa de Missão Comercial no Paraguai

Durante a agenda, os produtos do agro mineiro foram apresentados aos empresários locais

Foto: Seapa

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), participou de Missão Comercial no Paraguai com o objetivo de expandir mercados para os produtos do agronegócio mineiro. O subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Seapa, Caio Coimbra, esteve presente nas agendas, na capital Assunção, junto representantes do setor produtivo de cafés especiais, azeite de abacate, produtos lácteos (diversos tipos de queijos, manteiga, requeijão e doce de leite) e doces (goiabada e bananada).

Segundo o subsecretário Caio Coimbra, a promoção da rodada de negócios foi uma oportunidade de apresentar os produtos do agro mineiro para os empresários do país e prospectar negócios futuros. “Essas rodadas são fundamentais, na medida em que abrem novas oportunidades para o produtor, com preços diferenciados do mercado interno, dando a ele mais uma opção de venda para seus produtos”, explica.

Na rodada do Paraguai, estiveram presentes as mulheres cafeicultoras do município de Muzambinho, produtores de café de Monte Belo, empresas de laticínios e representantes das cadeias produtivas do óleo de abacate e doces. “A gente plantou a semente e esperamos que os negócios se concretizem. Daqui a dois meses, nós vamos voltar a conversar com as empresas e verificar o resultado delas. A gente espera que o mercado paraguaio seja local de venda frequente para os nossos produtos de Minas”, afirma o subsecretário Caio Coimbra.

Também fizeram parte da agenda um encontro realizado no Ministério da Mulher e uma sessão solene na Câmara do Deputados do Paraguai, realizados com o objetivo de destacar o empoderamento feminino no agronegócio. “Todas as mulheres da delegação participaram desses eventos. Foi uma maneira de reconhecer a contribuição da mulher não só na cafeicultura, mas em todos os setores do agro”, destaca o subsecretário da Seapa.

Exportações

O Paraguai ocupa o 35º lugar no ranking dos países importadores do agro mineiro, com efetivo potencial para o aumento e a diversificação dos produtos comercializados. No ano passado, as exportações para o país totalizaram US$ 52,7 milhões, com o embarque de 18 mil toneladas. Os principais produtos foram sementes de milho, demais produtos de origem animal, fumo e batatas. Dentre os produtos que vem aumentando sua participação destacam-se a carne bovina, ração para animais e couros.

Fonte: Seapa