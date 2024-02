Sebrae Minas realiza evento sobre o futuro das cidades inteligentes e sustentáveis

Iniciativa acontece no dia 6 de março em Varginha e destaca de que forma a inovação pode tornar os municípios mais eficientes

Foto: Agência Sebrae

Para estimular os municípios mineiros a conhecerem e implementarem soluções que gerem desenvolvimento econômico e social, inovação, sustentabilidade e bem-estar aos seus habitantes, o Sebrae Minas realiza o evento “Cidade inteligente, conectada e sustentável” no dia 6 de março, em Varginha, em parceria com a empresa Signify. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link.

A iniciativa promove a discussão sobre questões essenciais para o desenvolvimento dos territórios e para a qualidade de vida da população e reforça como a tecnologia pode transformar uma cidade em exemplo de inovação e sustentabilidade. Serão abordados temas como Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação; eficiência energética; iluminação pública nas cidades – segurança e turismo; cidade conectada; e mercado de capitais.

A programação conta com palestras, cases de sucesso e tour em fábrica de linha de montagem e laboratório. O evento é direcionado para gestores públicos (prefeitos, vereadores, secretários, assessores e agentes de desenvolvimento) e interessados no assunto.

O analista do Sebrae Minas Francisco Correa ressalta que o evento proporcionará uma visão ampla dos benefícios de uma cidade inteligente, empreendedora e inovadora e fornecerá ferramentas para implantar os conceitos nos municípios. “Esse evento tratará de políticas públicas e ações para auxiliar no desenvolvimento econômico dos municípios, tornando-os mais atrativos e proporcionando melhor qualidade de vida, sustentabilidade e segurança para os cidadãos”, pontua.

Fonte: Sebrae Minas