Sebrae Minas e Prefeitura promovem Encontro de Lideranças em Varginha 

Evento terá a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, entre outras autoridades

Foto: Prefeitura de Varginha

A cidade de Varginha, no Sul do estado, recebe o Encontro de Lideranças e Atração de Investimentos: uma região de oportunidades na próxima quarta-feira (4/10). Promovido pelo Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura, o evento vai discutir o potencial econômico do Sul de Minas por meio da abertura de empresas.

Voltado para prefeitos e secretários municipais, agentes de desenvolvimento econômico, líderes do setor privado, do terceiro setor e também representantes de entidades de classe, o encontro contará com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio. Também estarão presentes o diretor técnico do Sebrae Minas, Douglas Cabido, o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga, além do prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio.

Durante o encontro, dois painéis abordarão a atração de investimentos para a região pela ótica dos setores público e privado, incluindo discussão de parcerias e novas ações para a expansão da economia no território. Na ocasião, também será realizada a palestra magna “Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas Gerais”.

De acordo com o gerente da Regional Sul do Sebrae Minas, Rodrigo Ribeiro Pereira, as prefeituras são as grandes parceiras da instituição no fomento da economia regional, pois estão diretamente ligadas à abertura e crescimento dos negócios. “Por isso, é tão importante a união de lideranças estaduais e municipais nesse propósito de, cada vez mais, ofertar novas oportunidades aos pequenos empresários”, completa.

Para Juliano Cornélio, sediar um evento de lideranças é de extrema relevância para Varginha. “Teremos a honra de receber o secretário de Estado Fernando Passalio, assim como representantes da Invest Minas, empresários, prefeitos e secretários, todos engajados em discutir a atração de investimentos e o desenvolvimento econômico, e como esses fatores podem transformar nossa realidade. Isso comprova que nossa cidade está cumprindo seu papel de promover um desenvolvimento sustentável”, afirma.

Fonte: Luciana Trindade