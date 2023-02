Sebrae abre em Varginha inscrições para visita à feira Confeitar Minas

Evento em Belo Horizonte, destinado ao setor de confeitaria, é uma oportunidade de aumentar as vendas para a Páscoa.

Foto: Divulgação

A dois meses da Páscoa, empreendedores do mercado da confeitaria em Varginha, no Sul do estado, terão a oportunidade de participar do Confeitar Minas 2023. O Sebrae Minas promove uma missão técnica para o evento que ocorre nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, no Minascentro, em Belo Horizonte. Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira (10/2) neste link. Mais informações pelo telefone (35) 3690-5100.

A Feira oferecerá aulas técnicas de produção de ovos de páscoa trufados; colomba pascal; ovos de colher e de pote; estruturação para bolo de andar e bolo esculpido. Também estão na agenda palestras e workshops sobre precificação, finanças, marketing e vendas no período da Páscoa.

Para a analista do Sebrae Minas Amanda Cezário, o evento é uma oportunidade para ampliar a capacitação dos profissionais do setor, e apresentar as novidades do ramo da confeitaria. “Nosso objetivo é levar profissionais da região para aperfeiçoarem seus negócios, a partir dos conhecimentos adquiridos, seja na atualização da receita, revisão do preço, redução de custos e fidelização de clientes”, analisa.

Fonte: Sebrae