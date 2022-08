Saúde informa resultados do Ponto Avançado de Vacinação, em Varginha

Foram aplicadas 1.953 doses de vacina.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a vacinação realizada no Ponto Avançado de Vacinação, situado no calçadão da Rua Wenceslau Braz, no centro de Varginha está sendo extremamente satisfatória, com aplicação de 1.953 doses de vacinas ( 1.099 doses de Covid e 854 doses de Influenza).

A Coordenadora do Setor de Vacinas , Luana Alves de Oliveira Teixeira, e o Secretário Municipal de Saúde, Armando Fortunato Filho, esclareceram a importância da ampliação das coberturas vacinais em nosso município e ainda, que esperam o mesmo sucesso no novo Ponto de Vacinação no Via Café Garden Shopping, que funcionará até o dia 02/10, aos finais de semana (sexta, sábado e domingo), com horário de atendimento das 14h às 20h.

O Ponto Avançado da Wenceslau Braz será encerrado no dia 31 de setembro.