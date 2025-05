Saúde de Varginha se reúne Itamonte para alinhamentos em prol da saúde municipal

Foto: Prefeitura de Itamonte

Representantes da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha estiveram reunidos, no dia 25/4, com a gestão de Itamonte, com o intuito de discutir pautas pertinentes à atenção primária, secundária e terciária da saúde do município. Além da equipe de gestão da prefeitura, também foram convidados a participar da reunião médicos e representantes da Casa de Caridade de Itamonte, bem como vereadores e representante do Hospital de São Lourenço, sede da microrregião da qual Itamonte faz parte. O Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) Varginha também participou das discussões, sendo representado por sua presidente e gestora de Saúde de Itamonte, Teresa Cristina Rabelo Corrêa.

Com foco no fortalecimento da saúde municipal e aprimoramento das ações, o encontro abordou a sugestão de ampliação da cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS) no município, que atualmente oferece 81%, para cobertura total de 100%. Para isso foi estudada e discutida a ampliação das seis Equipes de Saúde da Família (ESF) e das seis Equipes de Saúde Bucal (ESB) para 8 ESF e 8 ESB, respectivamente.

Também foi abordada a possibilidade de inclusão do município como executor no Plano de Ação Regional (PAR) do Programa Mais Acesso a Especialista (PMAE), de modo a fortalecer a atenção ambulatorial especializada local, contribuindo com a integralidade da assistência ao cidadão itamontense.

A ampliação das cirurgias a serem executadas pela Casa de Caridade de Itamonte por meio da política Opera Mais, Minas Gerais, bem como pelo PMAE-Componente Cirurgias, também foi avaliada.

Luiz Paulo Riceputi Alcântara, superintendente da Regional de Saúde de Varginha, esteve no município juntamente com o coordenador de Gestão da SRS, Evanilton Antônio, a convite da gestão local, e destacou a importância de se discutir as questões de saúde pública junto à gestão, prestadores e parceiros do município.

“Pudemos, na oportunidade, discutir o sistema de saúde do município de forma abrangente, desde a sugestão e estudo sobre o fortalecimento da atenção primária até a inclusão do município como executor das Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs) do Programa Mais Acesso a Especialistas. Também pudemos falar sobre o aprimoramento da atenção hospitalar local, através da execução das cirurgias eletivas por meio do Opera Mais, Minas Gerais, e do Componente Cirurgias do PMAE”, destacou.

Fonte: SES-MG