Saúde de Varginha promoveu 1ª Capacitação da Comissão Municipal de Oncologia

A Secretaria Municipal de Saúde de Varginha promoveu a 1ª Capacitação da Comissão Municipal de Oncologia, Saúde Bucal e Junta Reguladora para os municípios da Macrorregião

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove a 1ª Capacitação da Comissão Municipal de Oncologia, Saúde Bucal e Junta Reguladora da Rede de Cuidados às Pessoas com Deficiência e Núcleo Regulador, para as Secretarias Municipais de Saúde dos 52 municípios que compõem a micro e macrorregião de Varginha.

O evento ocorreu nesta quarta-feira (12/03), no Auditório do INPREV em Varginha e contou com a presença de Secretários Municipais e técnicos dos 53 municípios.

Em vista da necessidade de alinhamento de fluxos e condutas, entendemos a necessidade de capacitar novamente os municípios para o correto envio da documentação dos pacientes a serem atendidos de primeira vez, via Plataforma APP CIDADES para análise da Comissão Municipal de Oncologia, Saúde Bucal e da Junta Reguladora da Rede de cuidados às Pessoas com Deficiência e Núcleo Regulador.

Também foram prestados esclarecimentos sobre dúvidas rotineiras relacionadas ao fluxo de trabalho, trâmites corretos, deveres e condutas a serem adotadas pelas Secretarias Municipais de Saúde quanto ao encaminhamento de pacientes.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, a presença maciça dos participantes demonstra o compromisso das Secretarias Municipais de Saúde da macrorregião com a saúde de seus munícipes.

O Prefeito Leonardo Ciacci, esteve presente no evento e registrou a importância da capacitação para melhor acolhimento dos pacientes já tão sofridos com suas enfermidades, agradeceu a presença dos participantes e estendeu o agradecimento aos Prefeitos pela liberação de suas equipes para participação no evento.

Fonte: Prefeitura de Varginha