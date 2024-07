Saúde de Varginha participa da entrega de nova ambulância ao SAMU de Boa Esperança

As ambulâncias serão destinadas aos municípios de Boa Esperança, Extrema e São Sebastião do Paraíso.

Foto: SES-MG

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha participou da solenidade de entrega de três novas Unidades de Suporte Avançado (USA) ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas (Cissul/SAMU). As ambulâncias serão destinadas aos municípios de Boa Esperança, Extrema e São Sebastião do Paraíso.

A cerimônia aconteceu na sede do CISSUL/SAMU, em Varginha, na sexta-feira, 28/06, com a presença de diversas autoridades municipais e regionais. Representando a SRS Varginha, o coordenador de gestão e finanças Evanilton Antônio, acompanhou a entrega da chave simbólica ao prefeito de Boa Esperança, município que faz parte da área de abrangência da SRS Varginha e contará agora com duas ambulâncias, uma de suporte básico e uma de suporte avançado. “Um veículo muito bem equipado, que juntamente com a equipe bem capacitada do SAMU, já estará à disposição da região para os atendimentos pré-hospitalares de urgência e emergência”, detalhou Evanilton.

Luiz Paulo Riceputi Alcântara, superintendente da Regional de Saúde de Varginha, pontuou que “a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) é uma das cinco redes prioritárias do Sistema Único de Saúde por garantir um bem maior, o direito à vida, por meio da garantia do acesso em tempo oportuno ao equipamento de saúde mais adequado à necessidade do cidadão”. Dessa forma, a renovação e ampliação da frota do Samu, relevante componente da RUE contribui para a garantia do acesso e melhoria da qualidade do serviço ofertado no Sul de Minas.

No dia 26/04 o CISSUL SAMU já havia recebido 30 novas Unidades de Suporte Básico (USB), sendo 10 destas ambulâncias destinadas à ampliação de bases e 20 destinadas à renovação de frota. Na ocasião, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, esteve presente.

O SAMU 192 do sul de Minas é considerado o maior consórcio público de saúde em número de municípios atendidos do Brasil, correspondendo a 154 localidades e uma população de mais de 2 milhões e meio de habitantes. Sua sede administrativa e central de regulação ficam no município de Varginha.

Fonte: SES-MG