Saúde de Varginha cria Comitê de Monitoramento de Evento sem Vigilância

Foto: Saúde de Varginha

Tendo em vista o cenário nacional e internacional de emergência e reemergência de doenças, com uma análise de situação de saúde e epidemiológica, onde há a necessidade de ações intersetoriais, a SRS Varginha criou o Comitê Interstorial de Monitoramento de Eventos e Vigilância em Saúde (CIMEVS).

A ideia deste Comitê é reunir as diversas áreas da Regional de Saúde como Redes de Atenção, Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, Assistência Farmacêutica, Gestão e outras mais, juntamente com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) para discutir a situação das doenças em cada momento histórico propondo ações e organizando a Rede de Atenção para melhorar as respostas, preservar e promover a saúde da população.

Um exemplo do ano de 2025 são as ações relativas ao enfrentamento das Arboviroses, passando pela Febre Amarela e, nesse momento atual, discutindo toda a situação de emergência sanitária relativa às doenças respiratórias.

Para Demétrio Junqueira, Coordenador de Vigilância em Saúde na SRS, “através dessa ação inovadora que melhora as respostas de saúde pública, a Regional de Varginha também inova na área de gestão, criando possibilidades de uma melhor articulação entre os diversos setores e ações também no campo da educação e da Mobilização Social, que façam com que a população não só se informe mas também contribua na resolução desses problemas sanitários atuais”.

Fonte: SES-MG