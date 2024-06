Saúde de Varginha aborda Integralidade da Atenção à População LGBTQIAPN+ em capacitação da Unifal

A professora do curso de enfermagem da Unifal explica que a capacitação é destinada a mais de 40 enfermeiros da rede municipal de Alfenas.

Foto: Enfermagem Unifal

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Varginha participou de uma capacitação promovida pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), na última sexta-feira (7/6), na sede de Alfenas.

A capacitação intitulada “Vigilância em Saúde e Integralidade da Atenção à População LGBTQIAPN+ na Atenção Primária à Saúde”, abordou questões sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde. A sigla LGBTQIAPN+ corresponde as pessoas: Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Pôli, Não-binárias e mais.

A professora do curso de enfermagem da Unifal, Simone Albino da Silva, explica que a capacitação é destinada a mais de 40 enfermeiros da rede municipal de Alfenas.

“Em função de pesquisas desenvolvidas em anos anteriores, que mostravam a dificuldade dessa população no acesso e atendimentos de serviços de saúde na atenção primária, foi identificada uma lacuna sobre o conhecimento dessa política e a vivência dos profissionais de saúde. Então elaboramos um projeto que foi enviado ao Ministério da Saúde (MS)”, detalhou.

O curso faz parte do Programa de Extensão para a Implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde do SUS e a Participação da Comunidade (PNVS COMUNIDADE) – segunda edição -, desenvolvido pelo Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, em parceria com o Ministério da Saúde, o Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras e da Federação Nacional dos Farmacêuticos.

De acordo com a professora Simone Silva, o projeto visa o fortalecimento e a implementação das ações de vigilância e promoção em saúde, previstas na Política Nacional de Vigilância em Saúde.

“O projeto aborda a competência dos profissionais de enfermagem na prestação de cuidados inclusivos e sensíveis à diversidade no nível da atenção primária à saúde e contempla também o papel das equipes de estratégias de saúde da família, equipes de saúde prisional e toda a rede de atendimento”, completa.

O coordenador de Vigilância em Saúde da SRS Varginha, Demétrio Junqueira, foi um dos palestrantes do encontro. Ele detalhou a Política Nacional de Vigilância em Saúde voltada ao público LGBTQIAPN+. “Esta política aborda as situações inerentes ao campo de atuação da vigilância em saúde dentro da saúde pública, como é o caso das vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador e sua interface com a atenção primária à saúde relacionada a este público”.

Outro ponto de fundamental apontado por Demétrio Junqueira é a compreensão de que a equidade, enquanto um dos pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde, representa dar mais a atenção a quem mais precisa do SUS, com destaque às populações em vulnerabilidade”, concluiu.

Fonte: SES-MG