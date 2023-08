Sarau Cultural Celebração será realizado no dia 31 de agosto no Theatro Capitólio

Uma noite dedicada à música e à literatura. Essa é a proposta do Sarau Cultural Celebração, iniciativa das lojas maçônicas e da ordem Demolay em Varginha.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O evento acontecerá no dia 31/08 (quinta-feira), a partir das 19h30, no Theatro Capitólio. A entrada será gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, entregue na portaria do teatro antes do evento. Não será necessária a retirada de ingresso antecipadamente.

Dentre as atrações musicais estão a Banda da Lua, os músicos Andrea Arriel, Maxwell Boareto, Juliano Marangão e Jeferson Bertoldo. As poesias serão declamadas por Lindon Lopes (ator e diretor do Museu Municipal), Eliana Costa (bibliotecária e coordenadora da Biblioteca Pública), Moacyr Vallim (acadêmico da AVLAC) e Malu Silva (acadêmica da AVLAC e associada à Apesul).

De acordo com Wanderson Boareto, um dos organizadores do Sarau, “a ideia surgiu para oferecer para a sociedade de Varginha um evento cultural. Ao mesmo tempo, a iniciativa propõe uma ação que a Maçonaria faz durante todos esses anos anonimamente, que é a parte da filantropia. Por isso, pediremos a doação de 1 kg de alimento, que será distribuído tanto pela Maçonaria como pela Ordem DeMolay e todos os apoiadores para as famílias carentes dos bairros de Varginha”.

O evento será também transmitido ao vivo pelo Programa Resenha Cultural por meio do YouTube @programaresenhacultural.

Confira a programação

19h30 – Abertura

Banda da Lua (4 músicas)

Poesia – Lindon Lopes (diretor do Museu Municipal de Varginha)

1° Bloco de Viola

Música – Moacyr Vallim (Pedreiro de Deus)

Poesia – Eliane Costa (coordenadora da Biblioteca Pública de Varginha)

2° Bloco de Viola

Música – Andrea Arriel

3° Bloco de Viola

Música – Moacyr Vallim (Acácia Amarela)

Poesia – Malu Silva

Música – Jeferson Bertodo

Música final – Andrea Arriel

A iniciativa é realizada pelo Capítulo Princesa do Sul da Ordem DeMolay de Varginha; Loja Maçônica Vinte de Agosto; Loja Maçônica Acácia do Sul de Minas; Loja Maçônica União e Humanidade; Loja Maçônica Fraternidade Varginhense; Loja Maçônica Templários do Real Segredo.

O evento conta com a parceria da Academia Varginhense de Letras Artes e Ciências; Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural (Museu Municipal, Biblioteca Pública, Rádio Melodia FM e TV Princesa); Conservatório Estadual de Música de Varginha; E. E. Pedro de Alcântara; W Espanha; Imobiliária Vallim; Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas e Programa Resenha Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha