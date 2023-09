Sarau Cultural Celebração reúne apreciadores da arte e da cultura em Varginha

A noite foi marcada pela celebração da arte e da cultura, principalmente nas suas vertentes voltadas à música e à literatura.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Theatro Municipal Capitólio recebeu na noite desta quinta-feira (31/08), a 1ª edição do Sarau Cultural Celebração, promovido pelas Lojas Maçônicas e pelos Capítulos da Ordem DeMolay de Varginha. A noite foi marcada pela celebração da arte e da cultura, principalmente nas suas vertentes voltadas à música e à literatura.

A abertura contou com a participação de diversas autoridades, dentre elas a do vice-prefeito Leonardo Vinhas Ciacci, do diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, e do Venerável Mestre da Loja Vinte de Agosto, Cássio Paulo de Castro. O Venerável Mestre ressaltou a importância desse primeiro sarau realizado pelas lojas maçônicas de Varginha e como as parcerias na concretização do projeto fizeram com que ele obtivesse êxito. Leonardo Ciacci parabenizou a iniciativa e a organização do evento, que engrandeceu ainda mais o cenário cultural varginhense.

A literatura foi representada pela interpretação de três poemas intercalados durante o evento. O diretor do Museu Municipal, Lindon Lopes, membro da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, recitou a poesia “O Palhaço”, de autoria de Tadeu Terra, com direção de Marcos Misael e Tadeu Terra. Eliana Costa, coordenadora da Biblioteca Pública de Varginha e também membro da AVLAC, recitou a poesia Aliado, da poetisa Luciane Madrid César. A interpretação da releitura do soneto Cartas à Maria, de Cícero Acaiaba, foi feita pela escritora Malu Silva, membro da AVLAC e da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas.

A música foi destaque com a apresentação da Banda da Lua, formada por Andrea Arriel, Andressa Soares, Anita Almeida, Cíntia Totti, Dani Gomes, Dani Mendonça, Estephanie Nascimento, Isabela Takbar, Fernanda Costa, Giovana Abreu, Margot Shukuri, Meire Soares e Wanessa Silva.

Os músicos Maxwel Boareto e Juliano Marangão interpretaram diversas músicas nacionais e internacionais no violão, como Can’t Help Falling in Love, Anunciação, Tocando em Frente e Trenzinho caipira, de Villa Lobos, ao som do berrante tocado por Maxwel Boareto. Moacyr Vallim, membro da AVLAC e integrante da Loja Maçônica Vinte de Agosto, apresentou as músicas Pedreiro de Deus e Acácia Amarela. O professor Jeferson Bertoldo cantou Ave Maria de Gounod. As musicistas Andrea Arriel e Letícia Alves também fizeram uma participação especial, finalizando o evento.

De acordo com o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, que prestigiou todo o evento, a iniciativa valorizou o talento dos artistas varginhenses e foi mais uma opção de qualidade para a área cultural de Varginha.

Wanderson Boareto, um dos organizadores do evento, disse que, além de proporcionar belas apresentações culturais, o sarau conseguiu arrecadar vários quilos de alimentos, que serão destinados às pessoas que mais precisam em Varginha.

O Sarau Cultural Celebração foi uma iniciativa realizada pelo Capítulo Princesa do Sul da Ordem DeMolay de Varginha; Loja Maçônica Vinte de Agosto; Loja Maçônica Acácia do Sul de Minas; Loja Maçônica União e Humanidade; Loja Maçônica Fraternidade Varginhense e Loja Maçônica Templários do Real Segredo.

O evento contou com a parceria da Academia Varginhense de Letras Artes e Ciências; Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural, por meio do Museu Municipal, Biblioteca Pública, Rádio Melodia FM e TV Princesa; Conservatório Estadual de Música de Varginha; E. E. Pedro de Alcântara; Agência de Comunicação W Espanha; Imobiliária Vallim; Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas e Programa Resenha Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha