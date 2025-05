São Geraldo e Jardim Áurea recebem manutenção asfáltica nesta quinta

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha informa que, nesta quinta-feira, 29 de maio, realiza manutenção asfáltica nos bairros São Geraldo e Jardim Áurea.

Outra equipe, como de costume, percorre diversos locais para fazer a manutenção de asfalto em pontos específicos.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB – orienta que todos tenham a máxima atenção nesses locais.

Limpeza Urbana em Varginha

A Prefeitura informa que nesta quinta-feira, 29, as equipes da limpeza urbana trabalham nas imediações do Terminal Rodoviário e prosseguem nos Bairros Sete de Outubro, Palmital, Sion, Jardim Primavera, Parque Rinaldi, São José, São Lucas e nas avenidas Otávio Marques de Paiva e Celina Ferreira Ottoni, além das imediações da Igreja do Mártir São Sebastião.

Fonte: Prefeitura de Varginha