SAMU realiza 2º Encontro de Socorristas e treinamento para os médicos em Varginha

Na última sexta-feira, 26 de julho, o CISSUL/SAMU promoveu, em sua sede administrativa e operativa em Varginha, o 2º Encontro dos Socorristas e o 1º Desafio Interno de APH – CISSUL/SAMU, em celebração ao Dia Nacional do Socorrista.

O evento reuniu colaboradores do CISSUL/SAMU, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores de ambulância, além de profissionais de saúde dos municípios consorciados, gestores municipais de saúde e estudantes. A celebração teve como objetivo reconhecer e comemorar o Dia Nacional do Socorrista, celebrado em 11 de julho. Também foi uma oportunidade para promover a qualificação profissional, facilitar a troca de experiências, incentivar a interação entre os profissionais e estimular o desenvolvimento de novas habilidade.

A abertura das atividades contou com a presença de várias autoridades e profissionais de destaque. Entre os presentes estava o Prefeito de Boa Esperança e Membro do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU, Hideraldo Silva; o Secretário Executivo do CISSUL/SAMU, Filipe Batista; o Gerente Administrativo Interino do CISSUL/SAMU, Alan Barra; o Comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel BM Ulisses Silva; o Comandante da 2ª Companhia Especial de Operações Aéreas, Major João Bosco Lara; o 2º Sargento da Polícia Militar, Reinaldo Neto; o Coordenador do NEP do CISREUNO, Erick Deivide; a Coordenadora da CRU do CISURG-OESTE, Thamara Lessi; o Coordenador da CRU do CISSUL/SAMU, Marcos Corcetti; a Coordenadora de Enfermagem e Coordenadora Interina do NEP do CISSUL/SAMU, Elaine Oliveira; a Chefe do Departamento de Frota do CISSUL/SAMU, Daniela Bernardes; e os colaboradores do CISSUL/SAMU, Dayvid Naves, Stefani Rocha, Alan Domiciano e Daniel Che.

Durante o evento, foi realizada a homenagem aos Funcionários Nota 10 de 2023. Este título é concedido anualmente a cinco empregados públicos do CISSUL/SAMU nas funções de Médico, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Condutor de Ambulância e na Área Administrativa, em reconhecimento à dedicação, profissionalismo e desempenho excepcionais. Os premiados foram:

ADMINISTRATIVO: Silvio Lopes

ENFERMEIRO: Mário Lúcio Ferreira

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Silvio Oliveira

CONDUTOR DE AMBULÂNCIA: Roberto Medeiros

MÉDICO: Raphaella Souza

Na parte da manhã, o encontro iniciou com uma palestra do Enfermeiro Aeroespacial do SAMU Ceará, Lúcio Macedo, que abordou o manejo de pacientes críticos no trauma. Lúcio compartilhou suas experiências acumuladas ao longo de 10 anos de atuação no SAMU Ceará. Em seguida, David César apresentou uma palestra sobre inclusão e diversidade, destacando a importância desses temas no ambiente profissional e compartilhando suas experiências de vida.

À tarde, o evento foi marcado pelo 1º Desafio Interno de APH do CISSUL/SAMU, uma competição que envolveu os colaboradores da instituição. Os participantes foram divididos em 6 equipes, cada uma composta por um representante de cada função.

O desafio foi dividido em três etapas. Nas duas primeiras, duas equipes foram eliminadas, e a etapa final determinou o campeão. A competição incluiu simulações realistas de cenários, como atendimento a queda de escada, queda de bicicleta e ferimento por arma branca, utilizando vítimas reais para garantir maior realismo. As etapas foram avaliadas por um profissional convidado dos consórcios parceiros, CISREUNO e CISURG-OESTE, com o auxílio de um instrutor do NEP do CISSUL/SAMU. Com uma diferença mínima de pontos, a equipe vencedora foi a ALPHA SAMU, que recebeu medalha, um Echo Pop (Alexa) para cada membro e a oportunidade de representar o CISSUL/SAMU na Olimpíada promovida pela Abramede/MG. As equipes que ficaram em segundo e terceiro lugares também foram premiadas, e todos os participantes receberam medalhas de participação.

Para encerrar, tivemos a participação especial do mascote “Samuzinho”, que realizou sorteios e animou a todos os presentes.

O CISSUL/SAMU parabeniza calorosamente todos os seus profissionais – médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores de ambulância – pelo Dia do Socorrista. Expressamos nossa profunda gratidão a cada um de vocês, que diariamente demonstram empenho e coragem excepcionais, muitas vezes indo além do possível para cumprir a missão de “SALVAR VIDAS”. O trabalho de cada profissional é fundamental e merece um reconhecimento imenso pela dedicação e esforço contínuo em oferecer cuidado e segurança à comunidade. Além disso, agradecemos sinceramente às empresas parceiras Velp Tecnologia, Promédica Medservice, Sest Senat e Kerosimuladores, cuja contribuição foi crucial para o sucesso do evento.

