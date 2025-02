Sambalanço agita 5ª da Boa Música de carnaval

O grupo nunca interrompeu suas atividades e este ano completa 49 anos de apresentações e muitas histórias.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na quinta-feira (27/02), o tradicional grupo Sambalanço abre mais uma vez a temporada de apresentações do projeto 5ª da Boa Música. Das 20h às 22h, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha, os músicos vão embalar o público com as tradicionais marchinhas de carnaval que continuam a animar foliões em todo Brasil.

No comando da festa estará Dinho Batistão (guitarra, teclado e voz), Fátima Bertola (violão e voz), Valtinho Vieira (bateria, percussão e voz), Marco Ferreira (percussão e voz). O show contará com diversas participações especiais.

O Grupo Sambalanço foi criado em 1976 pelo conhecido músico varginhense Dinho Batistão. A primeira apresentação do grupo no restaurante Tigrão, bastante frequentado pela sociedade da época e primeira casa a apresentar música ao vivo em Varginha. O sucesso e a aceitação foi tão grande que com 30 dias de atividade, já recebia convites para se apresentar nos clubes tradicionais. O grupo nunca interrompeu suas atividades e este ano completa 49 anos de apresentações e muitas histórias.

O projeto 5ª da Boa Música chega a edição 474 com realização da Prefeitura de Varginha e organização da Fundação Cultural. A iniciativa conta com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e imprensa de Varginha e região.

Fonte: Prefeitura de Varginha